A Barletta i volontari scendono in campo per il World Cleanup Day 2025, l’iniziativa mondiale dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla promozione di una cittadinanza attiva e responsabile. Giovedì 25 settembre alle ore 17 l’appuntamento è presso il Parco dell’Umanità, per un evento ecologico aperto a tutta la cittadinanza e finalizzato a rigenerare uno dei luoghi simbolo della città.

Il Parco dell’Umanità rappresenta infatti un punto di riferimento fondamentale per la comunità barlettana: uno spazio verde vissuto da famiglie, giovani e anziani, che necessita di attenzione e cura costante. Rigenerarlo significa restituire dignità e bellezza a un’area pubblica di grande valore sociale, migliorando la qualità della vita di chi la frequenta ogni giorno.

All’iniziativa parteciperanno anche i ragazzi dell’indirizzo serale del Polivalente di Barletta, protagonisti di un’attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale che unisce formazione e impegno civico.

L’evento è aperto a tutti. Per prendere parte all’iniziativa non servono adempimenti particolari: basta iscriversi tramite l’App Retake al link bit.ly/3W9AniA