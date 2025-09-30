Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi privati organizzati dalla “Fabbrica del Sapere” per ottenere le competenze da Operatore Socio Sanitario (OSS) riconosciute dalla Regione Puglia.

Le lezioni si svolgeranno nelle sedi di Andria e Barletta, rispettivamente in via Genova 43 e in via Cialdini 98, e avranno una durata complessiva di 1000 ore.

L’Operatore Socio Sanitario è attualmente una delle professioni più ricercate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e rappresenta una figura essenziale per il benessere fisico e psicologico dei pazienti.

Durante lo svolgimento del corso verrano fornite le competenze necessarie per fornire assistenza diretta alla persona, oltre che per interventi di supporto e integrazione nel contesto di una collaborazione multiprofessionale con il personale sanitario e sociale.

Al termine delle lezioni, l’iscritto al corso potrà lavorare in ambito sanitario, presso ospedali, ASL e cliniche, in affiancamento agli infermieri; in ambito sociale, presso RSA, case di riposo, centri diurni e comunità alloggio, sotto la responsabilità dell’assistente sociale; presso il domicilio dell’assistito.

Tra i principali compiti svolti dall’OSS: – attività di cura con semplici apparecchi medicali e aiuti nell’assunzione dei farmaci;

– rilevamento dei parametri vitali dell’assistito percependone le comuni alterazioni;

– raccolta dei rifiuti, trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;

– semplici medicazioni o altre minime prestazioni di carattere sanitario;

– supporto e assistenza alla persona nelle attività quotidiane e di igiene personale, nella vestizione, nella mobilità e nell’assunzione dei cibi;

– mantenimento delle capacità motorie dell’assistito facendogli assumere posture corrette;

– realizzazione di attività di animazione e socializzazione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0883.887429 – 0883.348518