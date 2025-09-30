L’ufficio diocesano di Cancelleria ha reso nota il 30 settembre una comunicazione firmata dal cancelliere don Francesco Mastrulli contenente le nuove nomine operate dall’arcivescovo Mons. D’Ascenzo, con decorrenza dal 1 ottobre 2025.
Padre Vincenzo Grossano è stato nominato parroco della parrocchia Maria Santissima Addolorata a Margherita di Savoia, dove assumerà anche il ruolo di padre spirituale dell’omonima Confraternita e assistente spirituale della Sottosezione UNITALSI di Margherita di Savoia.
Padre Antonio Bongallino è stato nominato rettore del Santuario Beata Maria Vergine del Carmine a Trani e padre spirituale della Confraternita omonima, incarico di particolare rilevanza per la devozione mariana nella città.
Don Felice Musto assume la responsabilità del Seminario Arcivescovile Don Pasquale Uva di Bisceglie, struttura fondamentale per la formazione dei futuri sacerdoti della diocesi.
Per la parrocchia San Filippo Neri di Barletta sono stati nominati due vicari parrocchiali: padre Antonio Curcio e padre Ferdimagne Pascua, che affiancheranno il parroco nella cura pastorale della comunità.
Padre Rabel Edison Antohony Sahaya Johnson è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia Beata Maria Santissima del Rosario a San Ferdinando di Puglia, dove collaborerà con il parroco nel servizio alla comunità locale.
Padre Enrico Moscetta assume l’incarico di cappellano delle Suore Angeliche di San Paolo presso la Casa di riposo Dottor G. Bassi di Trani, garantendo assistenza spirituale agli anziani ospiti della struttura.
Infine, don Salvatore Scaringella è stato nominato assistente spirituale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio a Bisceglie, assumendo la guida spirituale dei fedeli che si riuniscono in preghiera seguendo la spiritualità del santo di Pietrelcina.