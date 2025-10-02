Una tromba d’aria si è abbattuta intorno alle 19 di giovedì 2 ottobre nei cieli di Barletta, visibile da diversi quartieri della città. Il vortice, accompagnato da raffiche di vento stimate intorno ai 65 km/h, si è formato in mare e ha attraversato l’area portuale senza causare danni, per poi spostarsi verso il centro urbano.

In via Cafiero, nel cuore della città, il fenomeno ha divelto un semaforo, un tombino e un grosso ramo d’albero. Sul posto è intervenuta la polizia locale, oltre al personale della capitaneria di porto e ai vigili del fuoco, che sta verificando eventuali ulteriori criticità in altre zone del centro abitato.

La Protezione civile regionale per la giornata di oggi ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle ore 20 di oggi, valido per le successive 18-24 ore. L’allerta gialla riguarda l’intera Puglia per rischio idrogeologico e idraulico, oltre che per vento. La Protezione civile raccomanda “prudenza negli spostamenti e attenzione ai fenomeni intensi previsti”.