Orgoglio per il movimento cestistico di Barletta. Il giovane cestista barlettano, Luca Dicorato Romano, ha infatti esordito lo scorso weekend in Serie A2, subentrando negli ultimi minuti di Pallacanestro Forlì-Ruvo di Puglia.

Classe 2007, Luca si è formato nel settore giovanile della New Basket Barletta, prima di approdare in Under 17 a Bisceglie e, in virtù del doppio tesseramento, militare nel Barletta Basket nella stagione 2022-2023. In biancorosso, è stato tra i protagonisti del girone di ritorno e dei playoff che hanno consentito al roster allenato da coach Scoccimarro di centrare la promozione in Serie C Interregionale.

Prestazioni che non sono passate inosservati a club blasonati della nostra regione come New Basket Brindisi e Fortitudo Francavilla, da sempre fucina di talenti della palla a spicchi. Con il club fortitudino, che si è aggiudicato le sue prestazioni nell’annata 2023/2024, ha militato nella European Youth Basketball League Under 17, l’equivalente dell’Eurolega (la massima competizione europea di pallacanestro ndr) per la categoria giovanile di riferimento. Nella scorsa annata, la prima esperienza lontano dalla Puglia in quel di Piacenza, sponda Assigeco, dividendosi tra settore giovanile e prima squadra partecipante al campionato di Serie B nazionale.

Prestazioni in crescendo che gli sono valse, quest’anno, la chiamata della Pallacanestro Forlì, prestigioso sodalizio partecipante alla Serie A2. Ed ecco che, alla seconda giornata, è arrivato il tanto atteso debutto, ironia della sorte contro un club pugliese, Ruvo di Puglia, che si affaccia per la prima volta al secondo livello del basket italiano. Voglia di far bene e crescere, potendo contare su compagni di squadra di una certa caratura come l’ex azzurro Aradori, Allen, Gaspardo e Demonte Harper. E allora, ad maiora Luca, il futuro è tuo!

Credit Foto: Pallacanestro Forlì

A cura di Giacomo Colaprice