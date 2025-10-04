Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia di sicurezza chimica dei prodotti e in virtù dei rischi per la salute correlati all’uso delle sostanze chimiche, il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL) – Dipartimento di Prevenzione/Asl Bt – ha organizzato un convegno dedicato all’argomento rivolto ai professionisti della bellezza (estetisti, parrucchieri) del nostro territorio.

L’evento gratuito si terrà lunedì 6 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Convegni “Sala Rossa” Polo Universitario dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta.

I prodotti cosmetici possono contenere un gran numero di sostanze nella loro formulazione e, a garanzia della sicurezza d’uso di tali prodotti immessi sul mercato in Europa, i legislatori, prima con la Direttiva 76/768/ CEE e dopo con il Regolamento (CE) n.1223/2009 “Regolamento Cosmetici” hanno dettato disposizioni concernenti la valutazione, l’uso, l’immissione in commercio e le informazioni da trasmettere ai consumatori attraverso l’etichetta.

Il rischio chimico nei saloni di bellezza, sia per parrucchieri che per estetiste, deriva dall’uso di prodotti che contengono sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute. L’esposizione a tali sostanze può provocare l ‘insorgenza di dermatiti da contatto e problemi respiratori (riniti, asma ecc.) a causa di reazioni irritative e/o allergiche. Per prevenire tali rischi è fondamentale indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), ridurre al minimo l’utilizzo di agenti chimici, consultare le schede dati di sicurezza, garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro e conservare i prodotti correttamente.