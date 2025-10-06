Nelle scorse ore è scomparso, all’età di 86 anni, l’ex senatore di AN, Biagio Tatò. Ecco la nota congiunta del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e del senatore di Forza Italia Dario Damiani.

«Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa del senatore Biagio Tatò, con il quale abbiamo condiviso l’impegno politico nel centrodestra. Tatò è stato un appassionato protagonista della vita pubblica, del quale ricordiamo l’impegno e la dedizione alla valorizzazione del territorio di Barletta-Andria-Trani. Ai suoi familiari va la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore».