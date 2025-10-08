Spazio alla solidarietà sabato 11 ottobre con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà.

Complessivamente “Dona la spesa” coinvolgerà circa 330 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop (www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa.

“Dona la spesa” è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 300 associazioni ed enti su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio. Sabato 11 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa, e per l’infanzia. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa.

Lo scorso 10 maggio soci e clienti hanno dimostrato tutta la loro generosità: in 327 negozi sono state donate oltre 190 tonnellate di prodotti, distribuite a quasi 350 associazioni e realtà locali. Anche online la solidarietà non si è fermata: con EasyCoop sono state consegnate 313 box di beni essenziali alla Comunità di Sant’Egidio, pari a 1,2 tonnellate di prodotti.