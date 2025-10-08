Si terrà a Barletta venerdì 10 e sabato 11 ottobre, patrocinata dall’Asl Bt e dal Comune di Barletta, una due giorni dedicata all’osteoporosi – una patologia diffusa ma ancora troppo sottovalutata, che rappresenta una delle principali cause di fragilità e disabilità nella popolazione adulta e anziana – che vede come Referenti Scientifici il prof. Francesco Cantatore, Professore di Reumatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche-Università di Foggia ed il prof. Giuseppe Guglielmi, Professore di Radiodiagnostica, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale-Università di Foggia.

Venerdì, dalle ore 15, presso la sala Rossa del Castello, spazio all’Associazione pazienti affetti da osteoporosi con screening e testimonianze su temi quali “Osteoporosi, conoscerla per prevenirla” e “Diagnostica strumentale dell’osteoporosi”.

Sabato, invece, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, tre sessioni di lavoro a partire dalle ore 8.30 su Diagnostica e strumenti di valutazione, Fattori di rischio e interventi clinici e Gestione clinica e impatto della malattia.

Tra i relatori, specialisti di riconosciuta esperienza clinica e accademica provenienti da tutta Italia.