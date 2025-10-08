Pubblichiamo la nota stampa del consigliere regionale Filippo Caracciolo in merito alla manutenzione straordinaria di alcuni locali di Arca Puglia destinati al supporto delle fasce deboli della popolazione:

«Il ministero dell’Interno ha approvato il progetto Poc presentato da Arca Puglia centrale per la manutenzione straordinaria di alcuni locali di sua proprietà in via Barberini 253-255-257 a Barletta allo scopo di adeguarli allo svolgimento di attività di prima assistenza alle fasce deboli della popolazione, mediante messa a disposizione di posti letto e di beni di prima necessità. Il finanziamento ottenuto è pari a 650mila euro.

Il progetto, denominato “Culture, incontri e voci” – spiega Caracciolo – porterà alla nascita di nuovi posti letto per le persone più bisognose oltre che di un Banco solidale dove si potranno reperire cibi di prima necessità. Entrando nel dettaglio, al termine dei lavori, il locale sarà suddiviso in 3 aree: un’area con bagni destinata a dormitorio per uomo; un’area con bagni destinata a dormitorio per donne dove è presente anche una reception, con biblioteca e TV; un’ultima area per banco solidale. Il dormitorio donne svilupperà un’area di 53mq e 5 posti letto; il dormitorio per uomo svilupperà un’area di 70 mq e 8 posti letto. Entrambi i dormitori avranno un bagno progettato per accogliere persone disabili e saranno dotati di mobili e scaffali. L’area destinata a banco solidale sarà separata da una porta dal resto del locale, e avrà un bagno e 2 stanze adibite e frigoriferi. Su tutti i muri, dopo una adeguata spicconatura, verrà applicato intonaco deumidificante, traspirante e non adescante. Verranno rifatte tutte le pavimentazioni, i rivestimenti dei bagni e i battiscopa per tutto il locale. Saranno sostituiti tutti gli infissi, con nuovi infissi in PVC doppio vetro e sistema anti ribalta. Adeguamenti ci saranno anche per l’impianto idrico e di riscaldamento, tutto all’insegna della sostenibilità energetica. Tutti i locali saranno dotati di impianto internet e Tv, e all’interno dello stesso progetto sono compresi tutti gli arredi e forniture.

Nei locali oggetto di intervento è già operativa l’associazione Caritas che, alla fine dei lavori, potrà usufruire di spazi rinnovati, maggiormente funzionali ed accoglienti. Il progetto mira al rafforzamento dei processi di integrazione delle categorie maggiormente svantaggiate e particolarmente esposte al rischio devianza. Si tratta di una grande opportunità per le fasce più deboli della società, donne e uomini bisognosi di sostegno materiale e psicologico. Seguirò con attenzione – conclude Caracciolo – l’iter di realizzazione dei lavori, affinché questa struttura, così importante per i suoi fini sociali, venga messa al più presto a disposizione della collettività».