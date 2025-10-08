Ci sarà anche un giovane studente e musicista del prestigioso liceo barlettano tra i protagonisti del prossimo Columbus Day a New York. Si tratta di Edoardo Pansini, percussionista, classe 2007, che prenderà parte all’edizione 2025 della storica parata americana, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità italo-americana.

Il suo nome figura tra i componenti dello Storico Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, fiore all’occhiello della tradizione bandistica pugliese, selezionato per rappresentare l’Italia durante l’evento. Un’occasione straordinaria non solo per il valore simbolico della manifestazione, ma anche per il prestigio internazionale che essa comporta.

Edoardo, giovane ma già esperto nel mondo della musica, si è fatto notare per impegno e talento, guadagnandosi un posto in questa esperienza che lo porterà nel cuore di Manhattan, lungo la celebre Fifth Avenue.

Un riconoscimento che rende orgogliosa la sua città Bisceglie, la sua scuola e che testimonia ancora una volta la qualità delle eccellenze giovanili del territorio. Un viaggio che unisce cultura, musica e identità e che coniuga bene studio, passione e orgoglio territoriale.