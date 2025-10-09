Prosegue la rassegna “Voci e immagini contro il silenzio – percorsi contro la violenza di genere”, promossa dall’Ambulatorio Popolare di Barletta con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito del bando Futura. La Puglia per la parità – 3ª edizione 2025, in partenariato con la Cooperativa Hub PortaNova di Trani e l’APS La Penna Bianca di Barletta.

Domani, giovedì 10 ottobre alle ore 19:30, presso l’Auditorium Bonelli (via Trento – ex Sacra Famiglia, Barletta), si terrà il terzo appuntamento della rassegna. Protagonista della serata sarà la sociologa Loredana Marino, che interverrà con un talk dal titolo “Genere, potere e violenza”.

Il focus sarà dedicato a temi cruciali: la costruzione sociale dei ruoli di genere, il sessismo nei media e l’oggettivazione del corpo femminile. Un’occasione di confronto e approfondimento per comprendere meglio le radici culturali delle discriminazioni e della violenza di genere, e per rafforzare insieme gli strumenti di consapevolezza e cambiamento.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

La rassegna “Voci e immagini contro il silenzio” proseguirà fino alla fine del mese di ottobre con ulteriori incontri e proiezioni, confermando l’impegno dell’Ambulatorio Popolare e delle realtà partner nel promuovere cultura, diritti e parità.