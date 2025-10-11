Si rende noto che nell’ambito del progetto “Siamo tutti nella rete” è stata promossa la prima edizione del “Premio Supereroe d’Italia 2025”, a cura dell’APS “Supereroi” d’intesa con numerose sigle e istituzioni.

L’iniziativa, ideata con cadenza annuale, intende premiare alunne e alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori residenti in Italia, distintisi per attività disinteressata di elevato impegno sociale e di solidarietà o che abbiano affrontato, superandole, gravi patologie. Rilevanti per la Commissione giudicatrice anche le testimonianze di sensibilità alle tematiche affrontate in materia di educazione civica, lotta al bullismo e cyberbullismo, violenza, discriminazioni razziali e di genere.

Obiettivi perseguiti: la promozione e l’interesse verso i valori del bene comune dando risalto a gesti significativi; segnalare alla pubblica opinione azioni che contribuiscano alla convivenza civile evoluta; indirizzare gli individui verso sensibilità e comportamenti solidali che sviluppino il sostegno e l’equilibrata crescita personale e sociale.

Non è richiesta nessuna quota di partecipazione o iscrizione da parte dei partecipanti.

Le proposte di assegnazione possono essere inoltrate nel formato cartaceo a: Supereroi APS – Via Orti 62 – 70024 Gravina In Puglia (BA), nel formato digitale a [email protected], [email protected], entro il 31 gennaio 2026.

Tutte le info e il regolamento sono disponibili su www.siamosupereroi.it