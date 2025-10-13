L’Amministrazione di Barletta ha attivato il progetto “Controllo di vicinato del territorio” che mira a rafforzare la collaborazione tra cittadini, Istituzioni e Forze dell’Ordine per fronteggiare i fenomeni delinquenziali che generano insicurezza collettiva.

Il Controllo di vicinato, che si sta diffondendo in tutta Italia, è un modello di supporto alle attività delle Forze di Polizia in base al quale gruppi di cittadini possono segnalare ai tutori dell’ordine pubblico tutti quegli eventi criminosi che si svolgono in una specifica area dell’abitato al fine di limitarne la quantità e le conseguenze per le vittime.

Le segnalazioni sia alla Polizia Locale che alle Forze di Polizia statali possono riguardare, ad esempio, atti vandalici, utilizzi indebiti di spazi pubblici, situazioni di degrado urbano, malfunzionamenti di arredi nelle aree verdi, situazioni di persone in difficoltà, spaccio di droga, presenza di mezzi che si sospettano rubati e via discorrendo.

Il progetto, già previsto dalle linee di mandato dell’ Amministrazione, è una novità assoluta per Barletta e mira a favorire una cultura della partecipazione diretta dei cittadini alla sicurezza urbana attraverso il solidale sostegno reciproco.

Il progetto “Controllo di vicinato del territorio” non prevede assolutamente qualunque forma, individuale e collettiva, di pattugliamento (ronde) del territorio e di ristoro economico, basandosi esclusivamente sul volontariato civile.

Tutti i cittadini o gruppi di cittadini, movimenti, associazioni interessati sono invitati a proporre la propria candidatura inviandola al seguente indirizzo mail: [email protected], indicando la zona/quartiere dove ci si candida a svolgere tale attività entro 15 giorni a partire dal 12 ottobre 2025.

Successivamente alle adesioni a tale progetto saranno determinate le condizioni operative alla collaborazione conseguente.