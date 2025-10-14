Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per lunedì 20 Ottobre 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 9. Seconda convocazione il giorno successivo allo stesso orario.
Ordine del giorno
- 194 d. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 92/2025 del Giudice di Pace di Barletta. (Proposta 92);
- 194 d. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 148/2025 del Giudice di Pace di Barletta (Proposta 100);
- Variazione di Bilancio 2025/2027 ai sensi art.175 c.2 del TUEL. (Proposta 109);
- Ratifica delibera di Giunta n.240 del 02/09/2025 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2025/2027. Eventi natalizi. (Proposta 104);
- Ratifica delibera di G.C. n.233 del 22/08/2025 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2025/2027 (C.d.S.). (Proposta 107).
- Ratifica delibera di Giunta n.253 dell’11/09/2025 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2025/2027. Manutenzioni straordinarie (Proposta 108).
- Approvazione modifiche statuto Bar.s.a. S.p.A. (Proposta 105).
- Approvazione DUP 2026-2028 e rispettivi allegati. (Proposta 96).
I lavori saranno trasmessi in diretta streaming live o on demand all’URL: barletta.consiglicloud.it.