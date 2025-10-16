AStare e l’Associazione culturale “LettidiPiacere” presentano: “BeatlestoneS – Omaggio a Beatles e Rolling Stones”.

L’evento, con ingresso esclusivamente su prenotazione, è in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21 nell’accogliente ed elegante sede di A Stare in via Geremia di Scanno 32 a Barletta.

𝗕𝗲𝗮𝘁𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲𝗦 é uno ‘special project’ incentrato sulle musiche dei 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐥𝐞𝐬 e dei 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬. Nella stessa scaletta si alternano e mescolano, quasi come in un simpatico incontro di boxe, brani iconici delle due super band, per una serata all’ insegna del pop rock d’autore intriso di rhythm’n’blues.

Sul palco: Claudio De Pascale – voce e chitarra acustica; Dado Penta – basso e cori; Giuseppe Santorsola – batteria e cori.

Info e prenotazioni al 3534512809.