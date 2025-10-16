Il Settore Ambiente e Manutenzioni (Ufficio comunale del Verde) informa che dal prossimo 1° Novembre si procederà alle potature, non annuali, delle pubbliche alberature su tutto il territorio comunale.

Le operazioni saranno eseguite dal personale di Bar.S.A. S.p.A. dando priorità alle zone urbane dove la vegetazione molto folta, oscurando i lampioni, limita la visibilità stradale nelle ore notturne, compromettendo conseguentemente la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Le zone interessate (premesso che la potatura annuale dei palmizi è già in corso) sono le vie Michelangelo Buonarroti, Alessandro Manzoni, Dante Alighieri, Enrico Fermi (dove i pinus che necessitano di intervento sono quelli in corrispondenza dei lampioni), Petrarca/Boccaccio (comprendendo anche il percorso pedonale laterale alla chiesa del SS. Crocifisso), Leonardo da Vinci, Pirandello, San Samuele, Vecchia Madonna dello Sterpeto e viale Delle Belle Arti.

Entro fine Marzo 2026, infine, saranno eseguiti sopralluoghi tecnici e ulteriori interventi a beneficio degli olmi.

L’Amministrazione comunale chiede ai cittadini la massima collaborazione per i disagi che potrebbero verificarsi durante le suddette operazioni.