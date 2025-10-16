Ancora un giorno e poi il TedX Barletta 2025 sarà realtà. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre nella stessa location dello scorso anno, il teatro Curci in corso Vittorio Emanuele, con attività collaterali ospitate dall’Opera Omnia in via Imbriani, spazio all’edizione denominata “Pecore elettriche“. A ispirare il tema fondante è il celebre romanzo di Philip K. Dick, che spinge a interrogarsi sui confini tra umano e artificiale, realtà e simulazione. In un mondo in cui intelligenza artificiale, immagini generate e tecnologia modificano la nostra percezione, “Pecore Elettriche” invita a riflettere su cosa significhi oggi essere autentici. Attraverso il contributo degli speaker, il tema sarà declinato in prospettive diverse: creatività e immagini, AI e tecnologia, design, comunità e ambiente, offrendo spunti per esplorare il presente e il futuro. A garantire la due giorni di Barletta anche il patrocinio di Regione Puglia, Commissione Europea, Parlamento Europeo, UNIBA, Confindustria Giovani Bari-BAT, Confartigianato Bari-BAT-Brindisi. Si ringraziano i partner: VS Informatica, Maffei, Rivera, Pescaria, Citymoda, I Colossi, Feral Drinks, Ladisa, Amadeus, PULP3D, Cumira Viaggi, Bellino Metals Recycling, Autocity BAT, Stickermule, Mosè, Graziani Creative Lab, Il Piccio. Importanti anche le media partnership siglate con L’Edicola del Sud e Radio Gamma e le Community Partnership con The Puglieser e Google Developer Group Bari.

Di seguito le tappe principali dell’edizione 2025 a Barletta:

STRUTTURA E MOMENTI PRINCIPALI DELL’EVENTO

Venerdì 17 ottobre

● 18:00 – 20:00: Attività collaterali presso Opera Omnia

● 21:00 – 23:30: Main Event al Teatro Curci

○ Opening con Daraio e Patrick Eduardo

○ Presentazione dei Pitch della Call 4 Ideas & Premiazione

○ Panel e Stand up (TBC)

○ Performance artistiche

Sabato 18 ottobre

● 10:00 – 13:00: Attività collaterali presso Opera Omnia

● 17:00 – 23:30: Main Event al Teatro Curci

○ Check-in e welcome

○ Opening (Ballerine di Danza Aerea), Talk e performance

○ Pausa networking in Galleria con food & beverage

○ Talk, performance (Frankie P e Moonleap) e closing

Questi gli speaker attesi a Barletta:

ANDREA COVERI

Andrea Coveri ha 36 anni ed è un economista. Dopo aver completato gli studi in Economia Politica presso l’Università di Bologna, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche. Attualmente è ricercatore in Economia Applicata presso l’Università di Urbino Carlo Bo, dove insegna Economia politica ed Economia della Globalizzazione. I suoi interessi di ricerca riguardano prevalentemente l’economia internazionale, l’economia dell’innovazione e la teoria del valore, dei prezzi e della distribuzione. Su questi argomenti ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali.

ANDREA DAVID E LORENZO PRATTICO (Talk Doppio)

Fotoreporter e fotografo documentarista, Andrea David nasce nel 1993 in un piccolo paese della Pianura Padana. Dopo la laurea in Fotografia e Graphic Design a Firenze, parte per inseguire il suo sogno: raccontare il mondo attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Il suo viaggio comincia in Turchia, dove collabora con diverse ONG documentando le condizioni dei rifugiati: è lì che realizza i suoi primi reportage e sviluppa un linguaggio visivo capace di restituire dignità e attenzione alle storie ai margini.

Tornato in Italia, continua a viaggiare e a collaborare con testate e progetti internazionali, sempre con un obiettivo: dare voce a ciò che troppo spesso resta invisibile.

Lorenzo Prattico, conosciuto online come Prattquello, ama mangiare, viaggiare e scoprire le storie che si nascondono dietro ai luoghi e alle persone che incontra, per poi condividerle con la sua community. Entusiasta, curioso e creativo, ha trasformato queste passioni in un linguaggio capace di connettere milioni di persone sui social.

Dalle collaborazioni con realtà come Gambero Rosso alla pubblicazione del libro Questa fame che non smette mai, Lorenzo racconta piatti, viaggi e culture con autenticità e ironia, costruendo intorno a sé una comunità sempre pronta a seguirlo e sostenerlo.

CHRISTIAN BROGNA

Il Dr. Christian Brogna è un neurochirurgo di fama internazionale, specializzato nella chirurgia avanzata dei tumori cerebrali. Dopo 7 anni al King’s College Hospital di Londra, oggi guida a Roma un’équipe internazionale dedicata a tecniche innovative come l’awake surgery e il brain mapping. Nel 2024 ha ricevuto dall’Ordine dei Medici un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza e la dedizione ai pazienti. È autore del libro AWAKE (Rizzoli, 2025), scritto insieme a Claudia Zanella, e porta avanti progetti di ricerca per sviluppare nuove tecnologie e terapie per migliorare la vita dei pazienti con tumori cerebrali.

DAVIDE PICCA

Davide Picca insegna all’Università di Losanna. La sua formazione unisce filosofia, psicologia cognitiva e informatica, e da anni lavora sul dialogo tra scienze umane e intelligenza artificiale. Ha svolto attività di ricerca e insegnamento in diverse istituzioni internazionali, tra cui la Columbia University di New York, l’Université Sorbonne Nouvelle di Parigi e il centro europeo di Microsoft a Dublino. I suoi interessi riguardano in particolare il modo in cui le macchine rappresentano il linguaggio e la conoscenza, con un’attenzione costante agli aspetti culturali e cognitivi dell’intelligenza artificiale. È autore di numerosi contributi scientifici su questi temi. Con Alberto Romele ha scritto ChatGPT e le intelligenze artificiali: una biografia intellettuale (Fandango, 2025), un saggio che racconta il senso, e i fraintendimenti, delle IA generative nel nostro immaginario contemporaneo.

IVANA BARTOLETTI

Ivana Bartoletti è Global Chief Privacy and AI Governance Officer presso la multinazionale Wipro ed esperta di AI presso il Consiglio d’Europa. Riconosciuta come una delle massime autorità internazionali sulle questioni etico-giuridiche dell’Intelligenza Artificiale, è stata insignita del titolo di Donna dell’Anno ai CyberSecurity Awards nel 2019 e ha ricevuto il Privacy Leader of the Year: Technology Award a Londra nel 2022 per il suo contributo pionieristico alla governance dell’IA.

Nel 2019 ha co-fondato Women Leading in AI, una rete globale che riunisce pensatrici, scienziate, accademiche, imprenditrici e politiche con l’obiettivo di costruire un’Intelligenza Artificiale che supporti valori umani universali senza distinzioni di genere.

Autrice prolifica, ha scritto “An Artificial Revolution: on Power, Politics and AI” (Indigo Press, 2020) e l'”AI Book” (Wiley, 2020), il manuale di riferimento per l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari. Ha inoltre contribuito a numerose pubblicazioni internazionali, tra cui “Eva Futura” (Marsilio, 2021) e “Intelligenza Artificiale: Arte e Scienza del Business” (Il Sole 24 Ore, 2023).

Nel suo ultimo libro, “A Digital Union with European Values” (FEPS, 2024), Bartoletti esplora come l’Unione Europea possa competere efficacemente nell’arena tecnologica globale mantenendo i propri valori fondamentali.

RAISSA PARDINI

Graphic designer con base nel Regno Unito, Raissa Pardini esplora la forza espressiva di forme, colori e caratteri tipografici, portando il suo sguardo in mostre, festival e talk internazionali.

Ha collaborato con realtà come Apple, Apple Music, Nike, Gucci, The New York Times, Skims, WeTransfer, MTV, The Standard Hotel — e con artistə del calibro di The Rolling Stones, Blur, Måneskin, Willie Nelson e Nadia Lee Cohen.

Sensibile ai temi etici e sociali, lavora al fianco di organizzazioni come Earth Percent, Endometriosis UK e Rape Crisis.

Raissa fa parte di programmi di mentoring gratuiti come quello del London College of Communication e del Working Class Creatives Database. Tiene regolarmente lezioni e speech in università e spazi culturali di rilievo: tra questi Nicer Tuesdays, Apple Store, Adobe Live, OFFF Barcelona, Weltformat, UAL, LABASAD, University of Florida e molti altri.

Le sue opere fanno parte della collezione permanente del Victoria & Albert Museum.

MARCO CIONI E MATTEO BRUNO (SLIMDOGS, Talk Doppio)

Marco Cioni è il CEO della Slim Dogs Production, content factory e casa di produzione video tra le più in vista nel panorama italiano. Oltre alla gestione strategica dell’azienda si occupa della direzione creativa del progetto di divulgazione cinematografica “Slim Dogs” su YouTube.

Matteo Bruno aka Cane Secco, appassionato di videomaking fin da piccolo, nel 2007 trova in YouTube l’occasione per esplorare il mondo del video riuscendo a coinvolgere un gran numero di utenti, diventando una delle figure di riferimento sul web per il settore del video. Dal 2014 è tra i fondatori della Slim Dogs Production, società di produzione specializzata nella creazione di contenuti digitali.

STEFANIA DIVERTITO

Stefania Divertito, napoletana, è giornalista d’inchiesta ambientale e scrittrice.

Già capo ufficio stampa del Ministero dell’Ambiente in tre governi (Conte1, Conte2 e Draghi), ex portavoce del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, collabora con Materia Rinnovabile, Donna Moderna e ha firmato inchieste di giornalismo ambientale per le quali ha ricevuto il premio Cronista dell’anno nel 2004 (tema: uranio impoverito) e il Premio Pasolini nel 2013 (inchiesta sull’amianto). Ha pubblicato cinque saggi, un fumetto, un romanzo e ha prodotto e realizzato un documentario, sempre su temi ambientali. “Uccidere la Natura” (Il Saggiatore, 2025) è il suo ultimo libro.