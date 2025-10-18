Riceviamo e pubblichiamo il commento del Sindaco Cannito in merito all’insediamento della Commissione esaminatrice per le assunzioni in Bar.S.A.:

«Ho ricevuto dalla Presidente del C.d.A. di Bar.S.A. S.p.A. – afferma il Sindaco di Barletta – la comunicazione dell’insediamento della Commissione esaminatrice dei concorsi, così costituita:

• Dott. Massimo Battaglino (componente) – Generale di Brigata della Guardia di Finanza, già comandante del reparto tecnico logistico amministrativo Puglia;

• Dott. Maurizio Galeazzi (componente) – Vice Questore della Polizia di Stato Già dirigente UPGSP della Questura di Bari;

• Ing. Gaetano Nacci (segretario) – Amministratore Unico di AMIU S.p.A. di Trani;

• Dott. Antonio Palmiotti (componente) – Colonnello dei Carabinieri, già Capo del 3° settore del Centro Operativo DIA di Bari;

• Dott. Stefano Rossi (presidente della Commissione) – Ispettore del lavoro presso IAM Bari-BAT.

Nel corso della seduta, la Commissione ha deliberato che la prova preselettiva si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 Dicembre 2025. Inoltre, per garantire la massima trasparenza, in data 3 Novembre 2025 sarà pubblicata sul sito ufficiale di Bar.S.A. S.p.A. la batteria dei test (data base) composta da 2000 quesiti a risposta multipla, ciascuno corredato dall’indicazione della risposta corretta.

Ringrazio ciascun componente della Commissione per aver accettato questo importante impegno. Il C.d.A. ha adempiuto al mandato politico fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dalle forze politiche di maggioranza che era quello di una Commissione esterna alla Bar.S.A. S.p.A. e alla istituzione comunale stessa. Considerata l’autorevolezza e il prestigio personale di ogni componente della Commissione mi auguro che il chiacchiericcio, le perplessità, le illazioni su compravendite di posti di lavoro e le elucubrazioni circa i ‘sospetti’ relativi alla trasparenza delle prove concorsuali, che tanto male fanno alla credibilità della politica e delle istituzioni pubbliche, siano messi a tacere».