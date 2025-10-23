Inps ha completato la fase di elaborazione della lista dei beneficiari definitiva per la “Carta dedicata a te”, pertanto è disponibile l’elenco dei nuclei assegnatari di detto contributo sul sito internet del Comune di Barletta.

I nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te 2025” potranno verificarlo dal proprio protocollo ISEE.

Si ricorda che Poste italiane è in fase di abbinamento, a tale lista, dei codici identificativi della carte.

Non appena INPS renderà disponibile l’elenco aggiornato con l’abbinamento di tali codici identificativi, sarà possibile per i beneficiari, sempre attraverso la pagina web del Comune, accedere al link di collegamento alla piattaforma web – con il proprio SPID o CIE –, in piena autonomia e flessibilità, per scaricare la lettera di comunicazione utile al ritiro della carta presso gli Uffici Postali o per richiederne un duplicato, se la precedente è stata smarrita.

I beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”, già in possesso della carta dagli anni precedenti, riceveranno su di essa l’accredito di 500 euro senza la necessità di doversi rivolgere agli uffici Postali.

La carta sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2026, ma sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2025 per non incorrere nella decadenza del beneficio.

Per ogni altra informazione sul contributo è possibile consultare le precedenti comunicazioni inserite nella sezione “Informazioni” del sito internet comunale, costantemente aggiornato.

Per il supporto ai cittadini, nella consultazione della lista dei beneficiari pubblicata, è possibile anche rivolgersi ai Punti di Facilitazione Digitale del Comune di Barletta o al Segretariato Sociale del Comune di Barletta. Si indicano qui di seguito sedi ed orari di apertura:

– Segretariato Sociale, presso i SERVIZI SOCIALI, Piazza Aldo Moro n. 16 (terzo piano), aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30;

– Punto di Facilitazione Digitale, presso i SERVIZI SOCIALI, Piazza A. Moro, n.16 (terzo piano), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14

– Punto di Facilitazione Digitale, presso URP (Palazzo di città), Corso Vittorio Emanuele II, 94 (piano terra), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30

– Punto di Facilitazione Digitale, presso POLO DELLA LEGALITÀ (lato Giudice di Pace), Via Zanardelli, 3(piano terra), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00