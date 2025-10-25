“Quanto accaduto ieri a Barletta è purtroppo solo l’ultimo di una serie di episodi di cronaca che hanno visto protagonista la città. Come M5S denunciamo da tempo che ci sia un problema sicurezza e chiediamo che vengano prese immediate contromisure, perché i cittadini non possono aver paura di uscire di casa. Bisogna lavorare per diffondere la cultura della legalità, aumentare i controlli, rafforzare gli strumenti di prevenzione. Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questo tema, per chiedere risposte immediate in tutte le sedi istituzionali preposte. Un impegno che porteremo avanti a tutti i livelli. Siamo vicini a Giuseppe Di Bari e al Comitato di Quartiere Zona 167,di cui conosciamo l’impegno quotidiano, e confidiamo nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto”. Lo dichiarano Luca Savella a nome del Gruppo Territoriale del M5S di Barletta e Letizia Morra coordinatrice provinciale del M5S