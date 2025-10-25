Riportiamo di seguito il commento del sen. Dario Damiani (FI) dopo il grave attentato subìto dal presidente del Comitato di Zona 167, Giuseppe Di Bari.

“Gravissimo quanto accaduto a Barletta in via da Vinci dove, nei pressi della sede del Comitato di zona 167, è stato ferito a colpi di pistola il suo presidente, Giuseppe Di Bari, noto in città per il suo impegno nel sociale e per le iniziative a favore della sicurezza e della legalità. Inaccettabile che si arrivi a sparare tra la gente e le attività commerciali in orario ancora lavorativo e in un quartiere popolato di famiglie. Le forze dell’ordine sapranno sicuramente assicurare alla giustizia il responsabile e chiarire la matrice di questo attentato che scuote la comunità e inquieta sia per la scelta dell’obiettivo che per le modalità della sua esecuzione. A Giuseppe Di Bari tutta la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”, scrive il senatore di Forza Italia Dario Damiani.