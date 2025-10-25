Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana esprime la sua più «profonda inquietudine e sdegno per la sparatoria avvenuta ieri sera in via Paolo Ricci, dove è stato ferito il presidente del Comitato 167, Giuseppe Di Bari. Questo fatto gravissimo colpisce non solo la persona, ma l’intera comunità che rappresenta, e costituisce un chiaro tentativo di intimidazione e di soffocamento della libera espressione dei cittadini.

Il Comitato 167, guidato da Giuseppe Di Bari, è da anni un punto di riferimento importante per i cittadini di questa vasta zona di periferia, che si sentono rappresentati e tutelati dalle attività di denuncia e di contrasto ai fenomeni di malaffare, speculazione edilizia e delinquenza che purtroppo caratterizzano questa area della città.

Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà a Giuseppe Di Bari e al Comitato 167, e rinnova l’invito a proseguire nell’attività di contrasto e denuncia contro tutti quei fenomeni che danneggiano la comunità e minano la qualità della vita dei cittadini.

Questo fatto deve essere considerato come un campanello d’allarme per le istituzioni e per la comunità tutta, che non può più tollerare che certe zone della città siano lasciate in balia della speculazione e della delinquenza.

Non possiamo accettare le parole di estrema superficialità del sindaco Cannito che si dice rattristato perchè l’accaduto “vanifica ogni sforzo di rendere la nostra città più bella, accogliente e sicura” ma in realtà sono sforzi impostati solo sulla chiusura dei luoghi pubblici. Invero non si preoccupa affatto della dilagante violenza con ben chiara matrice, assumendo un chiaro comportamento indirettamente pilatesco.

Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana chiede alle autorità competenti di fare chiarezza su questo fatto e di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la libertà di espressione dei cittadini, e per contrastare i fenomeni di malaffare e delinquenza che purtroppo caratterizzano questa zona della città.

A Giuseppe Di Bari e al Comitato 167 rinnoviamo la nostra solidarietà e il nostro impegno a sostegno della loro attività di denuncia e di contrasto, e li invitiamo a non fermarsi di fronte a queste intimidazioni».