«Quanto accaduto segna il punto di non ritorno, non è più possibile girare il capo dall’altra parte e far finta che vada tutto bene e che questa non sia diventata una città violenta e pericolosa». E’ quanto si legge nella nota a firma del gruppo consiliare del PD Barletta (Rosa Cascella – capogruppo; Santa Scommegna; Lisia Dipaola; Giuseppe Paolillo).

«Quando come gruppo consiliare lo abbiamo denunciato, più volte, in Consiglio comunale, siamo stati tacciati di disamore per la nostra città. Invece siamo convinti e convinte che dire la verità sia il più grande atto di amore che si possa compire, perché solo guardando la realtà in faccia possiamo e dobbiamo trovare la forza di reagire. A Giuseppe Di Bari e al Comitato di quartiere Zona 167 va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Saremo al vostro fianco! All’Amministrazione comunale e al sindaco Cannito la richiesta di prendere atto di quello che sta accadendo. Barletta e i barlettani non meritano questo e non possiamo ripiombare nella paura. La nostra piena fiducia è riposta nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano presto individuati».