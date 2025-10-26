Non sarà una semplice gara, ma uno spettacolo: questo è il messaggio con cui l’associazione sportiva dilettantistica “Tiger Fighting” di Andria, guidata dal maestro Francesco Curci della Pro Kombat Barletta, il maestro Michele Sanzione del Team Sanzione e Mario Roselli della Tiger Gym annunciano la prima edizione di “Tigher Fighting Champion”, il galà sportivo dedicato alle discipline da combattimento. L’evento si terrà l’8 novembre al Paladisfida di Barletta, a partire dalle 20, e promette di trasformare il ring in un’arena epica dove Muay Thai e Kickboxing si sfidano in combattimenti spettacolari. In programma una serie di match che vedranno sfidarsi venti atleti provenienti da tutta la Puglia, con la partecipazione di alcuni fighter da Milano.

La disciplina protagonista sarà il K1 Muay Thai, tra tecniche spettacolari e colpi di scena, accompagnati da musiche d’entrata e dalla conduzione di un presentatore che guiderà il pubblico tra un match e l’altro, regalando un’esperienza unica che unisce sport e spettacolo.

Ma questo galà non è solo agonismo: è anche un progetto sociale. Per il maestro Curci, lo sport è strumento di crescita, educazione e rispetto. “Attraverso il ring – spiega Francesco Curci – molti ragazzi trovano un’alternativa alla strada, imparando disciplina, concentrazione e valori fondamentali che vanno oltre la palestra”.

Tutti i dettagli dell’evento saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, in programma il 7 novembre alle 17 all’Hotel Ottagono di Andria. Durante l’incontro, gli atleti parteciperanno alla cerimonia del peso e al face-to-face con i loro avversari, offrendo un’anteprima esclusiva di ciò che il pubblico potrà vivere il giorno successivo sul ring.