“Siamo tutti sconcertati per l’agguato avvenuto a Barletta, la città non deve piegarsi a queste intimidazioni”. L’assessore regionale Debora Ciliento interviene su quanto accaduto a Giuseppe Di Bari, presidente del comitato 167, raggiunto da diversi colpi di pistola.
“Prima di tutto voglio esprimere la mia solidarietà al presidente Di Bari e porgergli gli auguri di una pronta guarigione. La sua attività al servizio delle periferie non potrà essere scalfita da chi, senza scrupoli, ha attentato alla sua vita. Sono certa nel lavoro delle forze dell’ordine – dice Ciliento – e dobbiamo avere tutti fiducia nelle Istituzioni. Non dobbiamo restare in silenzio rispetto a quanto accaduto. Chi ha ferito Giuseppe Di Bari ha colpito tutto il comitato, da sempre presente nel territorio a sostegno delle fragilità, e la comunità barlettana tutta. Sono sicura che Barletta non si piegherà alla criminalità: saranno gli esempi positivi ad avere la meglio”.