«Al sit-in davanti alla sede del Comitato di Zona 167 non parteciperemo in quanto esponenti del Partito Democratico. Saremo cittadini fra i cittadini». Così il Partito Democratico di Barletta annuncia la propria presenza alla manifestazione di solidarietà dopo l’attentato a Giuseppe Di Bari.

«Saremo fra, speriamo, le tante donne e i tanti uomini in ansia per le sorti di Barletta, a chiedere di vivere in una città sicura e giusta. Questa è la cosa più importante e che ora viene prima di tutto, prima dei distinguo politici, prima della campagna elettorale. Speriamo che questo sia lo spirito condiviso in questa iniziativa, per dimostrare vicinanza a Giuseppe Di Bari, a tutti i componenti del Comitato e ai residenti della 167», si legge nella nota.

«Barletta è una sola e quello che accade in un qualsiasi luogo della città riguarda tutte e tutti noi. È ciò che fa il Comitato, nato per le battaglie del quartiere e, giorno dopo giorno, sempre più impegnato per affermare i principi di legalità e giustizia nell’intera città», prosegue il documento.

«Barletta deve dimostrare di sapere reagire a quanto accaduto e deve farlo senza vessilli, senza simboli di partito, senza schieramenti e senza strumentalizzazioni. Noi ci saremo, così, ciascuno con la propria voce, il proprio nome e la voglia di fermare questa deriva violenta e criminale», conclude la nota del Partito Democratico di Barletta.