Manca sempre un soldo per fare una lira al Barletta 2025/26 fino a qeuesto punto della stagione. Convinzione espressa da Massimo Pizzulli dopo l’1-1 casalingo con la Paganese, risultato che oltre al disappunto del pubblico del Cosimo Puttilli ha lasciato in eredità un ritardo di otto punti dalla vetta, la seconda partita di fila senza vittorie e la consapevolezza della necessità di non farsi prendere dall’ansia da risultato. In allegato, anche le contestazioni per un presunto fuorigioco in occasione della giocata che ha portato al pareggio ospite con Pierce. Una cartella piena di file, che l’allenatore biancorosso dovrà rimettere in ordine in fretta.

Se Fabio Laringe – rientrato dopo il forfait di Afragola e a segno per la seconda volta in campionato – si è confermato imprescindibile, a mancare all’appello in casa Barletta sono i gol dei centravanti. La Monica, scelto dal primo minuto, ha dato risposte. Quelle ancora attese da Da Silva, alla ricerca del primo centro stagionale. Tra le certezze resta Lattanzio, positivo anche con la Paganese. Cercare motivazioni in più è l’input a partire dalla trasferta di domenica alle 16 a Martina Franca, match che Telesveva trasmetterà in diretta. Per l’allenatore una sfida a una realtà guidata negli ultimi cinque anni.

Il servizio su News24.City.