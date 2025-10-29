Oggi nella pediatria di Barletta, diretta dal dottor Baldassarre Martire, è stato donato un polisonnigrafo dalla famiglia Digiovanni insieme con la famiglia Iodice in ricordo di Ruggiero Digiovanni, vittima di un incidente stradale di qualche anno fa.
La famiglia, attenta ai bisogni della collettività, ha voluto fare questo dono che oggi consente al reparto di avviare una importante attività di valutazione del sonno pediatrico.
«La polisonnografia – precisa il dottor Martire – ci consente di valutare apnee notturne, condizioni ostruttive del sonno che causano russamento o altri disagi che vanno poi affrontati dallo specialista. Si tratta di un esame molto semplice: attraverso degli elettrodi vengono esaminati parametri vitali che ci consentono di fare una valutazione attenta sulla qualità del sonno».
«Ringrazio i donatori – ha aggiunto Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt – per questo gesto di cura e di attenzione nei confronti dei piccoli pazienti di questo reparto».