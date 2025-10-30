Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Mercoledì 5 Novembre 2025 con inizio alle ore 9,00 in seduta di prima convocazione, e per Giovedì 6 Novembre con inizio alle ore 9,00 in seduta di seconda convocazione.
Ordine del giorno
- Dimissioni di Bizzoca Michele dalla carica di Consigliere comunale e surroga del primo dei non eletti nella lista Con Barletta
- Ratifica Delibera di Giunta n. 262 del 24/09/2025 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 interventi PNRR asili nido di via Paisiello e via degli Ulivi cofinanziamento (proposta 110)
- Ratifica Delibera di G.C. n.258 del 24/09/2025 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 (proposta 115)
- Ratifica Delibera di G.C. n.264 del 29/09/2025 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 (proposta 116)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 6751/2025, pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) – avvocatura (proposta 111)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 215/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – avvocatura. (proposta 112)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 657/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (n. 613/2023 r.r.), in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 645/2020 (n.380/2014 r.g.). (proposta 118)