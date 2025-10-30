Ci sono incontri che segnano l’inizio di un viaggio. E poi ci sono quelli che ti ricordano perché hai deciso di partire. L’appuntamento del 31 ottobre alle ore 19:00 a Trani nasce proprio con questo spirito: ritrovare le ragioni del cammino, condividere idee, e costruire insieme una prospettiva di futuro per la nostra terra.

L’incontro vedrà la partecipazione di Mino Di Lernia, candidato per l’Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a Nichi Vendola e a tanti compagni e compagne di strada che da anni si impegnano per una Puglia più giusta, sostenibile e solidale. Sarà un momento di confronto e di racconto collettivo: si parlerà di comunità, ambiente, lavoro, diritti e partecipazione, ma soprattutto del bisogno di continuare a credere nella politica come strumento di cambiamento reale. L’evento si inserisce all’interno della campagna “Una ragione in più”, che invita i cittadini a riscoprire il valore della ragione e della speranza nella costruzione di un futuro comune.

Appuntamento: Giovedì 31 ottobre – ore 19:00

Luogo: via Barisano da Trani, 32

Con la partecipazione di Nichi Vendola e Mino Di Lernia (AVS)

Una serata per ritrovarsi, per ascoltare e per continuare a credere in una Puglia che sceglie la speranza, la giustizia e la responsabilità. Perché ogni incontro può essere una ragione in più per andare avanti.