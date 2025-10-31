In prossimità della festività di Halloween, il Nas Carabinieri di Bari ha svolto mirati servizi volti al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel corso delle ispezioni effettuate in diversi esercizi commerciali delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, i militari hanno individuato tre attività in cui erano esposti – per la vendita – articoli per bambini a tema Halloween, privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Più di mille prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Ai titolari dei negozi ed agli importatori dei prodotti sono state comminate sanzioni per complessivi 13mila euro. Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3mila euro.

I prodotti sequestrati erano tutti privi della marchiatura CE, delle avvertenze di sicurezza, delle istruzioni per l’uso e della denominazione del prodotto, elementi fondamentali per garantirne la conformità e la sicurezza. Un utilizzo errato del prodotto o l’assenza di informazioni sulla composizione dei materiali, ad esempio, possono esporre al rischio di contatto con sostanze irritanti o allergeniche ovvero, nel caso dei bambini, di ingestione accidentale di materiali tossici.

L’attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in occasione delle festività di Halloween, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani, da prodotti potenzialmente dannosi o non conformi alle normative europee di sicurezza.