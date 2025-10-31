In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, per favorire e agevolare il notevole afflusso presso il cimitero, l’Amministrazione comunale di Barletta ne ha previsto l’apertura da oggi fino a Domenica 2 Novembre con orario continuato dalle ore 07,00 alle ore 17,30.

Per disciplinare il notevole traffico veicolare e pedonale che interesserà le strade che conducono al Cimitero, l’Ufficio Traffico comunale ha emesso una ordinanza che prevede dal 30 ottobre al 2 Novembre:

– il senso unico di marcia dalle 7,00 alle 19,00 su viale del Cimitero (con direzione di marcia da Via Foggia a Via del Gelso) e su via del Gelso (dal parcheggio del Cimitero con direzione Via Violante)

-il divieto di sosta di tutte le categorie di veicoli dalle ore 7,00 alle ore19.00 su Viale del Cimitero (lato numeri civici pari) e via del Gelso (lato numeri civici pari, muro del cimitero);

-il divieto di fermata in Via del Gelso in ambo i lati della careggiata nel tratto stradale longitudinale all’area di parcheggio e nel tratto compreso tra Lungomare Mennea e Via Violante.

Sempre per facilitare la mobilità verso e dal cimitero verranno attivate due linee aggiuntive a quelle già esistenti degli autobus pubblici.