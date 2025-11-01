Si informano i cittadini di Barletta che sino alle ore 23:59 del 16/12/2025 è operativo il portale web, sulla rete civica del Comune di Barletta, per scaricare la lettera di comunicazione dei beneficiari utile al ritiro della carta presso gli Uffici Postali. L’accesso a detto portale web, unitamente alle note operative per scaricare detta comunicazione ed ogni altra informazione utile sulla misura, è presente sulla pagina web Carta Dedicata a Te 2025, accessibile dal Link:

https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/207376-carta-dedicata-a-te L’accesso al portale web per scaricare la lettera di comunicazione è possibile anche dal link: https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/.