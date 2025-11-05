Questa mattina, alla presenza del capo del Compartimento Marittimo di Barletta, C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA, la Lega Navale – Sezione di Barletta, nella persona del presidente Gammarota Giuseppe, ha donato un’ancora alla Capitaneria di porto. Un gesto che va a sugellare quel sinergico rapporto collaborativo ultradecennale tra l’Autorità Marittima e le articolazioni territoriali della Lega Navale, che vede condividere molteplici eventi ed iniziative a sostegno della legalità e della tutela dell’ambiente marino e costiero. Negli ultimi anni sono state, infatti, organizzate importanti manifestazioni di caratura internazionale come i campionati mondiali di Coastal rowing, i campionati italiani di Beach Sprint e numerosi eventi di canottaggio, in una cornice di sicurezza sempre garantita da mezzi e uomini della Guardia Costiera, oltre ai vari convegni su tematiche ambientali, che hanno coinvolto numerosi istituti scolastici della zona. Altrettanto significativa è stata la collaborazione in termini operativi fornita dalla Lega Navale che nell’estate scorsa, ha ospitato la postazione 118 mare delle idromoto dell’ASL dispiegate sul litorale, per rinforzare maggiormente il dispositivo di soccorso ed assistenza estivo. L’ancora, simbolo di fermezza e stabilità, nel suo tipico significato marinaresco derivante dal suo uso quale sistema di ancoraggio e sicurezza per la sosta di una nave, rievoca e simboleggia il medesimo saldo legame che resiste tra la Lega Navale e la Guardia Costiera, e che da oggi vedrà la Caserma Fraddosio – sede del Comando della Capitaneria di porto di Barletta – impreziosita ulteriormente di questo importante simbolo delle tradizioni marinaresche e della gente di mare.