Pubblichiamo la nota stampa del Sindaco Cannito in merito alla nuova illuminazione del Teatro Curci:

«E’ un annuncio che rivolgo ai barlettani con gioia: il Teatro Curci, uno dei simboli culturali della nostra città, da domani 9 Novembre si presenterà sotto una nuova luce. La facciata, le linee architettoniche, i dettagli che spesso fuggivano all’occhio distratto, ora saranno messi in risalto da una illuminazione che unisce arte e tecnologia.

Con la nuova illuminazione il teatro, riconosciuto di recente quale monumento nazionale, sarà più bello e come comunità ci farà sentire più orgogliosi di averlo e custodirlo.

Questo intervento, che segue il restauro della facciata e del portico, si inserisce in una più ampia strategia tesa a valorizzare i luoghi della cultura e del nostro patrimonio urbano ed è il segno della straordinaria importanza che questa Amministrazione comunale assegna alla cultura. Una città che illumina il suo teatro è una città che crede nella forza della cultura e nel valore della bellezza.

Desidero ringraziare i progettisti e i tecnici comunali che con competenza e passione hanno contribuito e hanno reso possibile la realizzazione di questa opera. Un ringraziamento particolare va a Savino Maffei “Il Pastaio” che lo ha finanziato attraverso Art-bonus, lo strumento nazionale che permette ai cittadini e alle imprese di sostenere la cultura attraverso un credito d’imposta pari al 65% della donazione (D.L. 83/2014, convertito il L.106/2014).

Auspico che altri cittadini privati, associazioni e imprenditori possano seguire il suo esempio di amore per Barletta e che la nuova luce brilli ogni sera sul nostro teatro come simbolo di speranza e di crescita civile della nostra città».