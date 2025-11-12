Un incontro che unirà momenti di intrattenimento e interventi di riflessione, partendo da una storia. Venerdì 14 novembre, alle 19:00, l’associazione di Barletta “Crocevia dei Mondi” ospiterà la presentazione del romanzo “Il profilo migliore” di Sara Fiumefreddo. La moderazione della serata è affidata a Gloria Galantino, che all’interno dell’associazione coordina le attività legate ai libri.

Quanto conta l’autenticità in un mondo che richiede bellezza e perfezione a tutti i costi? Questa la domanda a cui si cercherà di rispondere durante l’incontro. La stessa domanda che ha ispirato il libro, pubblicato a marzo 2025 dalla casa editrice Another Coffee Stories, che narra le vicende di Monica Spedicato. La 24enne pugliese, lontana dai social media e dai trend, si ritrova al centro di un’inaspettata fama digitale dopo un video che diventa virale per caso.

La sinergia tra l’autrice molfettese e l’associazione barlettana nasce da una visione condivisa: Crocevia dei Mondi è un’associazione di promozione sociale nata a Barletta nel 2019 per favorire l’integrazione e l’inclusione attraverso il potere aggregante del gioco e di altre attività, come la lettura e il disegno, che diventano ponte tra le persone. Sara Fiumefreddo, copywriter e giornalista, crede nel valore delle parole come ponte che unisce idee e generazioni.

L’incontro rientra nel calendario di attività proposte da Crocevia dei Mondi, che ha di recente inaugurato una sede anche a Trani e che si impegna a proporre iniziative per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione.

Il tour del libro “Il profilo migliore” ha già fatto tappa in diverse città pugliesi: è partito da Molfetta per poi raggiungere, negli scorsi mesi, Barletta, Bisceglie (Libri nel Borgo Antico), Modugno (Festa dei Lettori) e, la scorsa settimana, Foggia (Voci di Puglia in Bottega). Il prossimo appuntamento è venerdì 14 novembre, alle 19:00, nella sede di Crocevia dei Mondi in via Vittorio Alfieri 9.