Per quattro esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande di Barletta è stato disposto, con altrettante ordinanze sindacali, la sospensione dell’attività commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico attraverso il posizionamento di dehor.

Il provvedimento è conseguente alla segnalazione pervenuta dalla Polizia Locale (Sezione Amministrativa e Commerciale) dopo rituali accertamenti che avevano rilevato la difformità delle superfici effettivamente occupate da quelle indicate nelle autorizzazioni rilasciate, diffidando conseguentemente i titolari e intimando loro di mettersi in regola entro il termine di 3 giorni.

Perdurando le violazioni, per le quali si è applicata anche la sanzione pecuniaria amministrativa, si è reso necessario emettere le ordinanze che impongono, in base alla Legge, la sospensione dell’attività per 5 giorni, l’immediata rimozione delle strutture abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’Amministrazione comunale invita a lavorare nel rispetto delle regole e in conformità degli spazi autorizzati, affinché la città possa essere vissuta in un clima di condivisa e auspicata legalità.