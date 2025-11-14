La politica e la città, generazioni a confronto. È quello di cui si parlerà questa sera a Barletta, presso il laboratorio politico “Siamo Barletta”, in via XXIV Maggio, 5, alle ore 19.30. All’incontro prenderanno parte il segretario regionale del PD Puglia, Domenico De Santis, e le ragazze e i ragazzi della città, insieme al responsabile del Laboratorio, Antonio Gorgoglione.

L’evento sarà un’occasione di riflessione su temi di grande interesse per i più giovani: le prospettive occupazionali nel territorio della Bat; il loro coinvolgimento attivo nei processi decisionali per l’attuazione di politiche dedicate; la necessità di spazi e luoghi per costruire comunità e riportare i ragazzi al centro non solo della discussione ma dell’impegno per la città; la sicurezza. Vi aspettiamo.