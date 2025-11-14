Antivigilia di Real Normanna-Barletta, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, in programma domenica 16 novembre alle 15. Verso la sfida dello stadio “Bisceglia” microfoni aperti in casa biancorossa. L’allenatore Massimo Pizzulli ha fatto il punto sul momento della squadra e sul calciomercato, affrontando anche il capitolo legato alla trattativa per riportare in biancorosso Nicola Loiodice. Queste le sue parole ai microfoni di Telesveva.

Trovare continuità dopo il 3-0 casalingo sul Gravina è l’obiettivo in casa biancorossa. Un concetto ribadito anche dal centrocampista Savio Piarulli, autore del gol partita nell’unica vittoria esterna in stagione dei biancorossi, lo 0-1 del 29 settembre sul campo del Manfredonia.

Sarà Telesveva a trasmettere in diretta Real Normanna-Barletta. La diretta avrà il via con un ampio prepartita, dallo “Bisceglia” di Aversa, alle ore 14.45, sia in tv, sul “18”, sia sui canali social Facebook e YouTube dell’emittente, sia sul sito telesveva.it. Telecronaca di Luca Guerra, commento tecnico del doppio ex Gaetano Romano.