La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di 10 persone residenti in alcuni comuni della BAT e ritenuti sostenitori della squadra di calcio del Barletta.

Nel corso dell’incontro di calcio “ASD Martina Calcio 1947 – SSD Barletta 1922” valevole per il campionato di serie D dello scorso 2 novembre presso lo Stadio Tursi, un gruppo di tifosi della squadra barese, alcuni dei quali privi del biglietto d’accesso allo stadio, nonostante la paziente opera di convincimento dei poliziotti in servizio all’ingresso del settore ospiti, hanno forzato in maniera violenta il presidio delle Forze dell’Ordine, riuscendo in massa ad entrare nell’impianto sportivo.

Nel frangente alcuni di loro per guadagnare l’accesso hanno avuto comportamenti violenti nei confronti dei poliziotti lì presenti.

La meticolosa attività d’indagine del personale del Commissariato di Martina Franca e della Polizia Scientifica, con la collaborazione dei colleghi del Questura della B.A.T., ha permesso di identificare 10 sostenitori della squadra del Barletta, tutti destinatari della misura di polizia emessa dal Questore di Taranto.

I DASPO, trattati e notificati a cura della Divisione Polizia Anticrimine, per complessivi 28 anni, variano dai cinque ai un due anni.

Per tre di loro è stato anche disposto l’obbligo di firma presso il Commissariato di Barletta per un periodo di tre anni.

Tutti i destinatari del DASPO sono stati anche denunciati in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso tra loro

Sono in corso ulteriori indagini per individuare gli altri responsabili di questi violenti comportamenti.