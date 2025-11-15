Unire generazioni diverse tramite riflessioni trasversali, giochi tematici e momenti di intrattenimento. Questo il cuore dell’incontro che si è tenuto ieri, venerdì 14 novembre, a Barletta, nella sede dell’associazione Crocevia dei Mondi in via Vittorio Alfieri, e che ha visto come punto di partenza “Il profilo migliore” (Another Coffee Stories), il primo romanzo di Sara Fiumefreddo.

Non una tradizionale presentazione, ma un dialogo informale sui temi del libro. Una serata condotta in maniera accurata ed elegante da Gloria Galantino, che coordina le attività legate ai libri all’interno della realtà associativa impegnata nella promozione di attività legate al gioco, al disegno e alla lettura come veri e propri aggregatori sociali.

Quanto siamo legati agli schermi? Quanto cerchiamo di costruire prima di pubblicare un contenuto? Quanto della nostra vita offline è ancora “al riparo”? Su questo e molto altro i presenti hanno fatto domande all’autrice, dando vita a un vero e proprio spazio di confronto dedicato all’identità, all’esposizione di sé, alla voglia di sembrare più che di essere, alla continua ricerca di quel “profilo migliore” da cui il romanzo prende il nome.

La giovane scrittrice, copywriter e giornalista molfettese e l’associazione Crocevia dei Mondi, accomunate dalla consapevolezza del ruolo fondamentale delle parole, hanno collaborato per la realizzazione dell’evento, che si è rivelato un’occasione di condivisione e scambio di idee.

Il tour del libro “Il profilo migliore” proseguirà a Trani lunedì 1 dicembre, per poi raggiungere altre tappe tra la fine del 2025 e l’anno 2026.