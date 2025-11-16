Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione del nuovo Direttivo AIL BAT, durante la quale è stata ufficializzata la composizione del Consiglio che guiderà la sezione per il prossimo mandato. Un gruppo rinnovato, competente e profondamente legato ai valori di solidarietà che da sempre caratterizzano l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il nuovo Direttivo è composto da: Giusy Massini, Presidente; Francesco Lorusso e Maria Martinelli, Vicepresidenti; Elisabetta Manzi, Tesoriere; Franco Campanile, Segretario; Vittoria Agrimi, referente per Trani; Michele Frisardi, referente per Andria.

L’obiettivo dichiarato del nuovo assetto è rafforzare la ricerca, migliorare i servizi ai pazienti e promuovere sul territorio una cultura sempre più ampia di partecipazione e solidarietà. Accanto alla nuova nomina, il Direttivo ha conferito il ruolo di Presidente Onorario all’ingegnere Vito Leonetti, figura di riferimento che negli ultimi anni ha guidato l’associazione con impegno e passione. «La sua determinazione – scrive la presidente Massini – ha reso l’AIL BAT più forte, un punto di riferimento concreto per pazienti, famiglie e volontari. Gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha donato alla nostra comunità».

Nel suo primo messaggio ufficiale, la presidente Giusy Massini ha voluto ringraziare i consiglieri per la fiducia accordatale: «Faccio parte di questa famiglia da anni e ho visto crescere l’associazione nei progetti e nelle persone. Spero che questa crescita continui, perché AIL rappresenta una luce per chi attraversa momenti difficili».

Un pensiero particolare è stato rivolto al presidente uscente Leonetti, «faro e guida», e all’avvocata Carmela Peschechera, per la sensibilità e la collaborazione dimostrate nel corso del mandato. La presidente ha inoltre ringraziato il direttore e primario dell’U.O.C. di Ematologia, dott. Giuseppe Tarantini, «per la professionalità e l’empatia con cui sostiene ogni giorno i pazienti, rendendo possibile il nostro lavoro» e tutta la sua equipe nel reparto del “Dimiccoli”.

L’impegno della nuova squadra AIL BAT si concretizzerà già nei prossimi giorni: martedì 18 novembre alle ore 10, presso l’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta, verrà inaugurata la nuova navetta AIL, un servizio gratuito pensato per accompagnare i pazienti nelle fasi più delicate del percorso di cura. Altra novità è il servizio prestato dalla psicologa Antonella Chieti a favore dei pazienti, molto apprezzata per la sua umanità e professionalità.

Traguardi significativi, resi possibili dal sostegno della rete di volontari e donatori che continua a credere in una comunità capace di farsi carico dei bisogni di chi soffre. Una promessa di vicinanza, e una ripartenza nel segno della solidarietà.