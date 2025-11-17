«Si apre una fase decisiva, per la Puglia e per il futuro della nostra comunità politica». E’ il messaggio che arriva dalla tappa barlettana del tour di Elly Schlein e Stefano Bonaccini a sostegno del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La Segretaria e il Presidente nazionali del PD sono arrivati domenica mattina nella città della Disfida per incontrare militanti e amministratori locali, ribadendo l’impegno del partito sul territorio e richiamando l’attenzione sui principali nodi della campagna elettorale. Al centro dell’incontro non soltanto il futuro della Puglia, ma anche le tensioni nazionali: continua a far discutere l’ipotesi di reintrodurre, nella manovra di Governo, un condono edilizio del 2003.

Spazio durante l’incontro anche alla politica locale: via libera da Schlein e Bonaccini al percorso di rinnovamento interno avviato dal Partito Democratico nella provincia Bat. La linea è in sintonia con quella nazionale: puntare sul rafforzamento della classe dirigente, valorizzando amministratori, professionisti e giovani che hanno dimostrato competenza e conseguito risultati importanti nelle realtà locali

Il servizio.