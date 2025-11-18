Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per martedì 25 novembre 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 16.
Ordine del giorno
• Richiesta di convocazione di Consiglio comunale su mancata esecuzione
della sentenza TAR Puglia n. 81/2024 e degli indirizzi deliberativi in
materia di completamento delle urbanizzazioni nella zona merceologica
(via dei Muratori) ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento del
Consiglio comunale.