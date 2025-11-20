Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Coalizione Civica Barletta in merito al post social pubblicato dalla pagina ufficiale del Comune di Barletta in data 18 novembre:

«Le dichiarazioni che il sindaco Cannito ha diffuso dai profili social del Comune di Barletta passano il segno della decenza.

Annunciare ritorsioni nei confronti di chi chiede di fare luce su una situazione di pubblica rilevanza, è un atteggiamento che sicuramente non si confà a chi ricopre una carica pubblica. La misura è colma, il comportamento del sindaco offende l’istituzione che temporaneamente rappresenta e deve essere stigmatizzato. Chiunque ricorra ad azioni legali nei confronti del Comune per difendere un interesse legittimo, non può e non deve rinunciarvi per il rischio che ciò si traduca in atti vendicativi.

Ci aspettiamo che l’Amministrazione comunale si faccia promotrice di legalità e trasparenza sempre e a prescindere. Alla luce di ciò invitiamo i colleghi e le colleghe di maggioranza e a tutta la giunta a prendere pubblicamente le distanze da queste dichiarazioni al fine di dimostrare che questa esternazione rappresenta un’iniziativa personale del Sindaco e non una pericolosa deriva autoritaria dell’intera amministrazione cittadina».