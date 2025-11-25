Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei Giovani Democratici di Barletta (segretario Benedetto Messinese) a margine dei risultati emersi dalle elezioni regionali pugliesi:

«Un risultato che significa tanto, non solo per il Partito Democratico ma anche per noi giovani. Con Antonio Decaro presidente e i candidati presentati nella provincia BAT, la scommessa era capire quanta fosse la reale voglia, da parte degli elettori, di un cambiamento radicale. L’obiettivo era dimostrare che il gruppo, nella BAT, in sinergia, vale più di qualsiasi altra cosa.

Questa tornata elettorale ha sancito il suo verdetto e noi auguriamo buon lavoro ai nuovi consiglieri e alle nuove consigliere elette, associandoci alle parole del nostro segretario PD cittadino, l’avv. Cosimo D. Bruno. Rivolgiamo, inoltre, un ringraziamento al già consigliere comunale, il dott. Paolillo, per l’impegno profuso in queste regionali.

Ci teniamo anche ad esprimere pubblicamente un ringraziamento particolare al commissario della nostra provincia, il sen. Dario Parrini, che ha dimostrato – e continua a dimostrare – ottime competenze nella gestione delle vicissitudini che il partito ha affrontato negli ultimi tempi.

Tuttavia, per noi under 30, i segnali sono tutt’altro che incoraggianti.

Solo 4 elettori su 10 si sono recati alle urne, ed è proprio da qui che vogliamo ripartire insieme agli altri Circoli Giovani Democratici della provincia. E vogliamo farlo soprattutto perché, mentre in Veneto la destra elegge il più giovane Presidente regionale di sempre, qui al Sud l’età media degli amministratori è ancora troppo alta, sebbene i segnali provenienti dal nostro partito siano incoraggianti: tante donne e tante nuove energie.

La strada intrapresa, pur essendo quella giusta, è ancora lunga.

Dobbiamo sensibilizzare all’attivismo politico una persona alla volta. Questa deve essere la nostra strada maestra, fatta di eventi mirati sul territorio e focalizzati sulle problematiche che viviamo ogni giorno:

dallo sport e dagli impianti sportivi all’inclusione sociale,

dal lavoro alla salvaguardia dell’ambiente.

Una persona alla volta, un mattoncino posato oggi che faccia da supporto al mattoncino che poseremo domani.

La giovanile, nella nostra provincia, non ha mai smesso di ripartire ed è finalmente arrivato il momento di passare da semplice start-up a una fase più complessa di consolidamento.

È, per me, motivo di grande orgoglio vedere come sempre più under 20 si stiano avvicinando alla vita politica attraverso i nostri colori e i nostri ideali.

È stata una bella campagna elettorale. Ora si torna a pedalare, con la certezza che la salita sarà un po’ meno ripida di quanto lo sia stata fino ad ora».