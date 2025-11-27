Il Settore Welfare, Servizi scolastici e altri Servizi alla persona comunica che recentemente si è svolto l’evento conclusivo del contest contro la violenza di genere promosso dal Centro Polivalente per Minori (C.A.Gi) comunale, gestito dalla cooperativa sociale “Vivere Insieme”.

La campagna intendeva trasmettere ai ragazzi il valore e l’importanza della parità di genere, stimolando la riflessione sulla necessità di considerare la lotta ai fenomeni di discriminazione e di violenza di genere, ancora profondamente radicati nella nostra società, come una responsabilità collettiva, che richiede l’impegno delle Istituzioni, delle Comunità e dei singoli cittadini, a partire dai più giovani.

Il concorso era rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle Scuole secondarie di primo grado di Barletta, invitati per la circostanza a realizzare uno slogan, con annessa grafica, che rappresentasse un messaggio contro la violenza di genere nelle suemolteplici forme: fisica, psicologica, sessuale ed economica. A seguito della ricezione di circa 180 elaborati, la giuria ha decretato le tre opere vincitrici migliori, assegnate alla scuola secondaria di primo grado “Ettore Fieramosca” e agli Istituti comprensivi “Musti-Dimiccoli” e “D’Azeglio-De Nittis”.

Le tre idee grafiche sono state premiate durante l’evento conclusivo della campagna, a cui hanno partecipato anche gli operatori del Centro antiviolenza comunale “Saman Abbas” e successivamente saranno stampate su manifesti, locandine e volantini da diffondere come simbolo della lotta alla violenza di genere.