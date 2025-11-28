Anche lo spettacolo si mobilita, tra musica, teatro e poesia, presentando un evento natalizio dal titolo “Natale con Noi” con il preciso scopo di essere di aiuto e raccogliere fondi a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) Associazione Provinciale Barletta-Andria-Trani c/o la Sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli, 29 a Barletta, domenica 30 novembre 2025 alle ore 18:30 con sipario ore 19.

I testi dell’opera, scritti dal poeta e scrittore barlettano Francesco Paolo Dellaquila, saranno presentati dalle attrici Dolores Rotunno, Margherita Ricci e Maria Assunta Paolillo. Ospiti dell’evento la poetessa in vernacolo Francesca Seccia e i poeti Biagio Loconte e Francesco Paolo Lepore con musica eseguita dal vivo affidata al violino di Andrea Riefolo. La conduzione della serata a cura di Marisa Ruffo in cui saranno proposti canti natalizi con il servizio video-fotografico affidato a Giovanni Ferrini, vedrà la presenza del presidente della LILT Provinciale Barletta-Andria-Trani Michele Ciniero.

Scrive la poetessa Angela Greco “AnGre”: «Natale con noi è un invito posto con la gentilezza propria del suo autore, a riscoprire quel calore intimo e antico che un tempo animava questi giorni intorno al solstizio d’inverno, quando si era ancora capaci di meravigliarsi delle piccole cose, quando un dono era espressione di quel disinteresse oggi così demodé, quando si guardava lo sfavillio delle luci con gli occhi di bambino e non si era accecati dagli eccessi di apparenza che oggi devastano il quotidiano.

Cardine di quest’opera si conferma l’Amore, quello con la A maiuscola, protagonista indiscusso di tutta la sua produzione; Amore, che travalica il confine del Sé per offrirsi all’altro senza retribuzione, forte dell’esperienza più alta e autentica del dono, per la quale la maggior gioia sta nel dare più che nel ricevere».

Un evento di rilevanza sociale inserito nell’edizione 2025 della Campagna “LILT for Women -Nastro Rosa” che quest’anno vede come Testimonial Elisabetta GREGORACI – showgirl RAI e MEDIASET e Ambassador LILT finalizzata a diffondere la cultura della Prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori al seno e la Campagna “LILT for Men -Nastro Blu” con Testimonial Beppe CONVERTINI – giornalista conduttore RAI il quale ha prestato il suo volto per mettere in luce il valore della prevenzione, invitando tutti gli uomini a scendere in campo con lui ed effettuare visite di controllo.

Il tutto con la valida collaborazione di Partner associativi, sociali e sportivi come la Croce Rossa Italiana Comitato di Barletta, FIDAPA BPW ITALY Sezione di Barletta, Centro Yoga Piccolo Loto e Barletta Sportiva. Tutti insieme in un’unica voce “Io Faccio Prevenzione” sensibilizzando l’intera società civile a supportare efficacemente la concreta attività posta in essere da ormai 103 anni dalla LILT (1922-25 febbraio-2022), coniugabile con una grande rete di solidarietà dove operano numerosissimi Volontari.

Il grande spirito di condivisione consente di realizzare un importante momento di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica su questa malattia potenzialmente grave se non individuata e curata per tempo, aiutando a potenziare le attività che la LILT svolge nel campo dell’Educazione sanitaria, della Prevenzione, della Diagnosi precoce e Riabilitazione oncologica. Impegno a tutto campo della LILT Provinciale Barletta-Andria-Trani che intende approfondire le conoscenze in ambito oncologico e offrire tutte le informazioni in tema di stili di vita correttamente sani da adottare e controlli diagnostici da effettuare, strumenti indispensabili per riuscire a sconfiggere la malattia in oltre l’80% dei casi, salvando così la vita a circa 70/80mila persone l’anno.

«La Prevenzione non è condanna ma salvezza – precisa Michele Ciniero Presidente della LILT Provinciale, traducendo così sul territorio della Sesta Provincia Pugliese le linee guida della LILT Nazionale presieduta da 25 anni dal Prof. Francesco Schittulli, Chirurgo senologo e che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute -. Risulta ancora molto difficile sensibilizzare le persone sulla necessità di una corretta prevenzione e quindi controlli periodici» evidenzia Ciniero plaudendo il lavoro, spesso oscuro e ignorato ma di fondamentale importanza, dei 25mila Volontari appositamente formati e sostenuti dagli oltre 800mila Soci della LILT.

L’ingresso sarà accessibile a tutti con l’invito a devolvere volontariamente a favore della LILT un contributo per l’acquisto di un ecografo portatile per visite senologiche e urologiche.