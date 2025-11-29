Data l’imminenza della somministrazione dei test di prova preselettiva ai candidati all’assunzione a tempo indeterminato di 39 unità di personale per Bar.S.A. S.p.A., l’azienda comunica le modalità di indicazione dei risultati al termine delle dette prove.

Ricordando che le prove preselettive, rispettivamente relative alle diverse tipologie previste, saranno tenute i giorni 1,2 e 3 dicembre come da precedenti comunicazioni e da elenco convocazioni illustranti anche i turni e gli orari per i candidati, si procederà giorno per giorno nel seguente modo.

Al termine di ogni singolo turno, e delle conseguenti correzioni, saranno affissi all’esterno del luogo di prova (Hotel “La Terrazza” sito a Barletta in via Misericordia) gli elenchi parziali con i risultati del detto turno. Tali elenchi saranno ordinati per codice progressivo e con il risultato conseguito dal candidato associato al codice. Si precisa che non saranno indicati riferimenti nominali nel pieno rispetto della riservatezza e delle procedure previste, quindi si prega i candidati di rammentare il proprio codice per una più agevole reperibilità dei risultati.

I risultati della prova preselettiva delle tre giornate, saranno poi pubblicati sui canali informativi preposti (ovvero il portale Trasparenza di Bar.S.A. S.p.A e successivamente riportati anche su home page aziendale) alla fine di ogni giornata.